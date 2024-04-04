花蓮地震累計9死1038傷 仍有96受困48失聯

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）中央災害應變中心今天表示，花蓮強震造成全國2441件災情，目前已知9死、1038傷、96人受困和48人失聯，其中晶英酒店員工仍多達3車、42人狀況不明。

花蓮強震過後，根據中央災害應變中心截至今早7時統計，全國災情共計有2441件，並造成9死、1038傷、96人受困和48人失聯。

其中，花蓮和仁礦區中和礦場仍有3人受困，晶英酒店員工5人和24名遊客受困九曲洞、和平礦場則有64人受困。

失聯部分，花蓮和仁礦區中和礦場有1人、晶英酒店員工有42人、小錐麓步道1人、台8線170K處有1人、慈恩站東葦公司有2人、天祥青年活動中心有1人。

另外，全國疏散撤離計有924人，收容安置為277人。

死亡部分，分別為台8線183K有1名刷坡工程人員遭落石砸中死；台8線181.5K有駕駛遭落石砸死；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸死；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K）和台9線160.7K處都分別有1男遭落石砸中或掩埋而身亡；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡。（編輯：林恕暉）1130404