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花蓮地震9死1050傷34失聯 逾百受困待援

2024/4/4 12:41（4/4 13:09 更新）
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花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，民眾震後拍下太魯閣燕子口災情，有車輛遭落石砸中。（民眾提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月4日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，民眾震後拍下太魯閣燕子口災情，有車輛遭落石砸中。（民眾提供）中央社記者林巧璉傳真 113年4月4日
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）花蓮強震釀災，根據中央災害應變中心截至今天中午12時統計，全國災情共2498件，造成9死、1050傷、101受困和34人失聯，持續救援九曲洞受困者，但晶英酒店約30名員工仍失聯。

花蓮地震造成災損，中央災害應變中心統計全國災情至中午12時止，共有2498件，前3多災情縣市分別為台北市1140件、新北市497件、花蓮縣366件。

死傷部分，共造成9死、1050傷、101受困和34人失聯，後兩者都發生在花蓮縣，搜救人員正積極救援。

中央災害應變中心指出，目前受困者分別為花蓮縣九曲洞的晶英員工5人、遊客24人，以及和平礦場64人、天祥青年活動中心1人、台8線170K處1人和東華大學學生約6人。通往九曲洞的道路正積極搶通中，無人機今天上午已拍攝到受困者的身影，目前大多無礙。

另外，失聯部分，有報案且聯繫不到者有中和礦場1人、晶英員工約30人、小錐麓步道1人、慈恩站東葦公司2人。

死亡部分，分別為台8線183K有1名刷坡工程人員遭落石砸中；台8線181.5K有駕駛遭落石砸到；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K）和台9線160.7K處都分別有1男子遭落石砸中或掩埋；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡。（編輯：李錫璋）1130404

花蓮3日強震，九曲洞受困遊客和部分晶英酒店員工身影4日已被無人機拍攝到，正積極救援。（中央災害應變中心提供）中央社記者黃麗芸傳真 113月4年4日
花蓮3日強震，九曲洞受困遊客和部分晶英酒店員工身影4日已被無人機拍攝到，正積極救援。（中央災害應變中心提供）中央社記者黃麗芸傳真 113月4年4日
#中央災害應變中心
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花蓮地震累計9死1038傷 仍有96受困48失聯
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