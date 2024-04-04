更多編輯台推薦新聞：
首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災
產經

首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
生活

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴

中央社聲明

中央社聲明

花蓮地震影響清明連假交通 國道疏運海空加開班次彙整
生活

花蓮地震影響清明連假交通 國道疏運海空加開班次彙整

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
403花蓮地震
花蓮災情
新聞專題
花蓮災情2/28
首頁 / 社會

花蓮地震天王星大樓傾斜釀死 暫不拆除等檢方搜證

2024/4/4 08:38（4/4 09:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮3日發生強震，天王星大樓傾斜，導致康姓女子喪生，檢查官將蒐證釐清責任，暫不拆除，花蓮縣政府4日上午持續以消波塊和砂石穩定，防止大樓繼續傾斜。中央社記者盧太城攝 113年4月4日
花蓮3日發生強震，天王星大樓傾斜，導致康姓女子喪生，檢查官將蒐證釐清責任，暫不拆除，花蓮縣政府4日上午持續以消波塊和砂石穩定，防止大樓繼續傾斜。中央社記者盧太城攝 113年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城花蓮縣4日電）花蓮強震天王星大樓傾斜，導致康女喪生，檢查官將蒐證釐清責任，暫不拆除，花蓮縣政府今早持續以消波塊和砂石穩定，防止繼續傾斜。

根據花蓮縣政府資料，天王星是地上9層，地下1層的老舊建築，1986年取得使用執照，共有79戶居住，以套房為主，2018年花蓮0206地震發生曾因牆壁、地磚被震損，經結構技師勘查後貼上黃單，後來經過修繕，恢復原狀使用，因此解除黃單，不料昨天仍被強震震斜。

昨晚9時許最後1位受困者遺體移出後，花蓮縣政府向媒體表示，天王星大樓因為涉及人員死亡，必須由檢察官進行勘驗，了解為何傾倒，施工興建、核照過程有無問題後，才能開始拆除，最快今早檢察官將會同結構技師和業者、縣政府相關人員蒐證，估計48小時之後再開拆。

花蓮政府表示，人員已全部撤離，搜救人員也撤離，大樓自然全倒的可能性已降低，但基於週邊建築安全，仍以消波塊加固，待勘驗結束後，再人工拆除。（編輯：林恕暉）1130404

#天王星
#花蓮地震
#花蓮縣
#花蓮縣政府
#天王星大樓
花蓮災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震特搜人員摸黑挺進中橫 救出燕子口11受困遊客[影]
172.30.142.10