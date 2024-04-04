花蓮地震天王星大樓傾斜釀死 暫不拆除等檢方搜證

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（中央社記者盧太城花蓮縣4日電）花蓮強震天王星大樓傾斜，導致康女喪生，檢查官將蒐證釐清責任，暫不拆除，花蓮縣政府今早持續以消波塊和砂石穩定，防止繼續傾斜。

根據花蓮縣政府資料，天王星是地上9層，地下1層的老舊建築，1986年取得使用執照，共有79戶居住，以套房為主，2018年花蓮0206地震發生曾因牆壁、地磚被震損，經結構技師勘查後貼上黃單，後來經過修繕，恢復原狀使用，因此解除黃單，不料昨天仍被強震震斜。

昨晚9時許最後1位受困者遺體移出後，花蓮縣政府向媒體表示，天王星大樓因為涉及人員死亡，必須由檢察官進行勘驗，了解為何傾倒，施工興建、核照過程有無問題後，才能開始拆除，最快今早檢察官將會同結構技師和業者、縣政府相關人員蒐證，估計48小時之後再開拆。

花蓮政府表示，人員已全部撤離，搜救人員也撤離，大樓自然全倒的可能性已降低，但基於週邊建築安全，仍以消波塊加固，待勘驗結束後，再人工拆除。（編輯：林恕暉）1130404