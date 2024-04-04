花蓮地震累計9死1067傷 663受困42失聯

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）中央災害應變中心統計至今天下午3時20分，花蓮地震造成全國9死、1067傷、663人受困及42人失聯，交通部預估台8線東段今晚6時可搶通至九曲洞路段。

中央災害應變中心下午舉行第5次工作會報暨情資研判會議，統計截至今天下午3時20分資料顯示，全國災情累計達2523件，已造成9死、1067傷、663人受困及42人失聯。

受困情形，新增花蓮縣合流露營區21人，以及天祥晶英酒店及天祥活動中心611人、九曲洞自駕遊客24人、東華大學學生約6人、台8線170K（公里）處1人。

失聯方面，九曲洞的晶英酒店員工約30人、砂卡礑步道5人（2大3小）、山月村（布洛灣）3人、慈恩站東葦公司2人、中和礦場1人、小錐麓步道1人。

交通部公路局4日上午最新統計，花蓮強震後省道災阻路段都在蘇花公路與中橫公路，並從7處增至8處；中橫公路九曲洞路段及中橫公路天祥隧道西口落石坍方，雙向阻斷，預計分別延後到傍晚6時及5日下午2時搶通。圖為花蓮縣秀林鄉受地震影響道路中斷。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日

花蓮強震造成中橫公路交通中斷，40多名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中受困逾30小時，搜救人員4日挺進175公里處明隧道，下午將7人帶下山。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日

消防署說明，受困人數暴增，主要是今天直升機進入天祥並垂降落地了解，才得以了解當地實際受困情形；同時也持續調度消防署、基隆市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等縣市特種搜救隊支援花蓮縣災情。

由於東部路廊輸運受到地震衝擊，交通部表示，目前災區因餘震不斷且多落石，影響相關搶救進度及安全。其中，台8線東段昨晚已搶通至布洛灣路段，預計今晚6時可搶通至九曲洞路段，約明天下午2時可搶通至天祥隧道西口。

交通部指出，目前搶災團隊已推進到台8線175.4K靳珩隧道西口，經空拍觀察到175K明隧道有多人及車輛在此避難，目前仍努力向西挺進搶通；西段141.1K至142.2K慈恩路段預計於今晚8時搶通。

水電供應部分，經濟部表示，全國曾停電37萬2947戶，現仍有太魯閣台8線及大清水隧道337戶停電，待道路搶通後立即派員搶修；全國曾停水為16萬1887戶，現仍有花蓮停水9914戶、宜蘭降壓2萬6784戶，均預計5日修復。

天然氣方面，經濟部指出，全國曾停氣394戶，現仍有331戶停氣，其中新北市28戶今天傍晚可修復、台北市303戶已陸續施工及修復。

指揮官、內政部次長吳堂安最後裁示，救災物資運補要同時配套做好，由於餘震頻仍，若清明連假鋒面影響雨量增加，將增加救災難度，提醒相關人員執行任務要多加防範山崩、落石等情形，以避免二次災害發生。（編輯：戴光育）1130404

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，各地傳出災情，蘇花公路崇德路段邊坡坍方。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日