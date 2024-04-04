花蓮地震累計10死1099傷 失聯15人有4外籍客

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）中央災害應變中心統計至今晚8時40分止，花蓮強震造成全國10死、1099傷、705人受困及15人失聯，其中失聯有4名外籍人士，分別為印度籍1人、加拿大籍1人及澳洲籍2人。

花蓮強震釀災，根據中央災害應變中心最新統計資料顯示，目前全國災情累計達2523件，前3多縣市分別為新北市297件、台北市277件及花蓮縣235件。強震同時造成全國10死、1099傷、705人受困及15人失聯。

其中，死亡名單，分別為台8線183K（公里）處有1名刷坡工程人員遭落石砸中；台8線181.5K處有駕駛遭落石砸到；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K）及台9線160.7K處各有1男子遭落石砸中或掩埋；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡；花蓮縣小錐麓步道65歲連姓男子遭落石砸死、掩埋。

受困部分，天祥晶英酒店及天祥活動中心688人、晶英酒店員工受困九曲洞10人、東華大學學生約6人、台8線170K處1人。

失聯方面，砂卡礑步道6人、中和礦場1人、秀林鄉露營夫妻2人、豐濱鄉高山40號1人及洛韶1人；另有失聯外籍人士4人，分別為印度籍1人、加拿大籍1人及澳洲籍2人。（編輯：戴光育）1130404