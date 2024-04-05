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花蓮地震10死18人失聯含4外籍人士 搜救人員赴砂卡礑步道

2024/4/5 09:48（4/5 10:25 更新）
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花蓮強震，搜救人員5日上午持續挺進中橫山區破碎道路搜救受困民眾，搜救隊於中橫前進指揮所集結，收拾裝備準備出發。中央社記者趙世勳攝 113年4月5日
花蓮強震，搜救人員5日上午持續挺進中橫山區破碎道路搜救受困民眾，搜救隊於中橫前進指揮所集結，收拾裝備準備出發。中央社記者趙世勳攝 113年4月5日
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（中央社記者劉建邦台北5日電）中央災害應變中心統計至今天上午8時，花蓮地震造成10死、1106傷、705人受困，失聯增至18人含4外籍人士，分別為印度籍、加拿大籍、持澳洲護照2人，已派員赴砂卡礑步道搜救。

花蓮強震釀災，中央災害應變中心最新統計資料顯示，全國一般災情共2612件，處理中369件。災情最多縣市分別為台北市1145件、新北市509件及花蓮縣439件，以建物毀損、民生基礎設施最多，各有806件、528件。強震造成10死、1106傷、705人受困、18人失聯。

地震造成死亡名單，包含台8線183K（公里）1名刷坡工程人員遭落石砸中；台8線181.5K處有1名駕駛遭落石砸到；花蓮縣得卡倫步道3名登山客遭落石砸中；欣欣和仁礦區、秀林鄉大清水休憩區（台9線161.3K）及台9線160.7K處各有1男子遭落石砸中或掩埋；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡；花蓮縣小錐麓步道65歲連姓男子遭落石砸中、掩埋。

受困705人，包含天祥晶英酒店及天祥活動中心688人、九曲洞（晶英酒店員工）10人、東華大學學生6人、台8線170K處1人。

失聯部分，中央災害應變中心昨天晚間8時40分統計為15人，今天上午8時公布資訊，在豐濱鄉高山40號增加3人。

經統計失聯18人包含砂卡礑步道6人（3大人3名小朋友）、中和礦場1人、洛韶1人、秀林鄉露營夫妻2人、豐濱鄉高山40號4人，其中外籍人士分別為印度籍1人、加拿大籍1人及新加坡籍持澳洲護照2人，外籍人士部分目前地點不詳。

此外，針對砂卡礑步道失聯6人，規劃由高雄市、台南市、台東縣等縣市消防單位及國軍，共39人、2隻搜救犬，攜帶破壞工具，前往現場開挖搜救。（編輯：李錫璋）1130405

#中央災害應變中心
#花蓮地震
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