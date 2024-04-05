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花蓮地震砂卡礑步道6人失聯 尋獲1男1女遭埋無生命跡象

2024/4/5 10:31（4/5 10:56 更新）
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花蓮強震搜救進入第3天，太魯閣砂卡礑步道仍有6人失聯，搜救隊伍5日上午在一處石堆發現2人，沒有生命跡象，搜救人員持續搶救。（搜救人員提供）中央社記者張祈傳真 113年4月5日
花蓮強震搜救進入第3天，太魯閣砂卡礑步道仍有6人失聯，搜救隊伍5日上午在一處石堆發現2人，沒有生命跡象，搜救人員持續搶救。（搜救人員提供）中央社記者張祈傳真 113年4月5日
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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮強震搜救進入第3天，太魯閣砂卡礑步道仍有6人失聯，搜救隊伍逾50人今天帶著科技搜索設備、搜救犬再度挺進，上午在一處石堆發現2人遭壓住，沒有生命跡象，搜救人員持續搶救。

花蓮3日發生規模7.2強震，搜救人員獲報，太魯閣砂卡礑步道有游姓一家5口、1名胡姓女子失聯，特搜隊伍連2日來回搜尋未果，今天增派8隻搜救犬、國軍隊伍逾50人再度挺進搜尋。

消防署特搜隊長陳義豐指出，砂卡礑步道0.5公里處、1公里處有2處崩坍，以2處崩塌點為起點加強搜尋，派出搜救犬、雷達及聲納等設備尋人。

上午9時25分搜救隊伍回報，在步道0.5公里處附近石堆中，先後發現1名女子上半身及1名男子下肢被壓在石塊下方，已經呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，目前正在使用破壞器材嘗試救出2人。

36歲游姓男子3日帶著妻小返花蓮祭祖，3日上午7時許前往砂卡礑步道散步，地震後家屬嘗試聯繫都聯繫不上。游男的媽媽及哥哥從台南趕往花蓮，在中橫前進指揮所等待消息。

游男的媽媽說，一定會等到他們出來，希望大家為他們祈福。（編輯：黃世雅）1130405

#花蓮地震
#砂卡礑步道
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