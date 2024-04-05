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花蓮地震災阻省道9處路段 九曲洞估下午3時搶通

2024/4/5 09:48（4/5 10:17 更新）
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交通部公路局統計最新災情，省道公路系統多處落石坍方阻斷，共有9災阻路段，其中台8線中橫公路天祥隧道西口及九曲洞路段因災情擴大。圖為花蓮縣秀林鄉受地震影響道路中斷。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
交通部公路局統計最新災情，省道公路系統多處落石坍方阻斷，共有9災阻路段，其中台8線中橫公路天祥隧道西口及九曲洞路段因災情擴大。圖為花蓮縣秀林鄉受地震影響道路中斷。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）花蓮強震後，交通部公路局統計最新災情，省道公路系統多處落石坍方阻斷，共有9災阻路段，其中中橫公路九曲洞因機具故障，今天將增加怪手等機具，預計下午3時搶通。

根據公路局今天上午最新統計，花蓮強震後造成省道公路系統多處落石坍方阻斷，9處災阻路段都在蘇花公路與中橫公路。

中橫公路九曲洞路段落石坍方，公路局原本估計昨天晚間6時搶通，公路局今天說，因機具故障，今天上午將增加2怪手、3裝載機搶修，預計下午3時搶通。

公路局也提到，中橫公路迴頭彎路段及合流至九曲洞西口路段搶通時間必須等九曲洞路段搶通後才能確認災況評估；而中橫公路天祥隧道西口則預計6日下午搶通。

據公路局資料，其他災阻路段及搶通時間分別是台中市和平區台8線臨37便道6.8K至23K中橫便道，6處邊坡坍方全車道封閉阻斷，預計6日傍晚6時搶通。

花蓮縣秀林鄉台8線141.1K~142.2K（新白楊路段）落石坍方，雙向阻斷，受限環境因素，影響搶通作業進度，預計今天傍晚6時搶通；花蓮縣秀林鄉台8線158K（豁然亭路段）落石坍方，雙向阻斷，搶修勘災困難，待勘災確認災情後將立即評估搶通時程。

蘇花公路部分，花蓮縣秀林鄉台9線158.6K（下清水橋長度25M）落橋阻斷，目前人員已由山側舊路徒步攀越，預計明天傍晚6時搶通先供小型車通行；花蓮縣秀林鄉台9丁線（舊蘇花公路）61.3K（和仁路段）大片落石，雙向阻斷，預計明天傍晚6時搶通。（編輯：李錫璋）1130405

#公路局
#花蓮地震
#省道
#九曲洞
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