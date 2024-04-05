花蓮強震仍有逾600人受困山區 搶通道路最關鍵

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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣5日電）花蓮強震第3天仍有逾600人受困山區，透過空投物解決缺糧問題，安全無虞，內政部消防署特搜隊長陳義豐今天表示，搶救作業最關鍵是道路搶通。

陳義豐今天接受媒體聯訪指出，清晨5時許，從天祥就有1組搜救人員往九曲洞、綠水挺進，都已接觸到民眾，九曲洞有9人跟1輛中巴，缺糧缺水問題也解決；九曲洞到天祥的路況很不好、很危險，留在九曲洞是相對安全。

另外，綠水合流露營區有18人，均表示不想離開，暫原地安置；砂卡礑6人受困，上午7時已經派員進入搜救，搜救人員、國軍都派員進入，國軍也配合人力挖掘。

陳義豐說，目前面臨最大的挑戰就是關鍵在道路搶通，問題都可以迎刃而解；天祥路段有600名民眾，安全上沒問題，物資跟飲水會用空中補充，西寶國小、村民約有100人，早上有空投食物，情況安全沒問題，糧食要繼續補充不至於斷炊，飲水沒問題，沒有受傷情況。（編輯：黃世雅）1130405