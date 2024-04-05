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林右昌：全力搶通台8線 天祥受困者估4/7撤離

2024/4/5 13:12
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（中央社記者劉建邦台北5日電）內政部長林右昌說，規劃從台8線141K處新白楊路段及170K處九曲洞路段，採兩端搶通，會評估氣候、餘震等狀況，盡快讓受困民眾撤離，預估受困在天祥附近民眾，7日可戒護撤離。

中央災害應變中心今天上午召開第7次工作會報，指揮官、內政部長林右昌說，砂卡礑步道有尋獲2具遺體，正持續挖掘，需經確認身分等細節，才會列為死亡人數；至於受困九曲洞的9人已安全撤離到安全指揮所。

中央災害應變中心統計受困地點包含天祥晶英酒店、西寶國小、天祥活動中心、天祥天主堂、天祥郵局、台電天祥站、合流綠水露營區、祥德寺。

林右昌說，受困地點皆透過空投或以人力方式運補物資，包含藥品、飲用水等物，天祥晶英酒店因道路中斷，規劃先就地安置，西寶國小也以人力運補物資。

中央災害應變中心統計至中午，因花蓮地震造成失聯人數及地點，包含砂卡礑步道6人（2名大人及3名小孩為一家人和1名女子）、豐濱高山40號方向因登山失聯4人、台8線洛韶及中和礦區各1人、合流綠水露營區2人及3名外籍人士。

林右昌表示，失聯外籍人士包含1名加拿大籍及2名新加坡持澳洲護照，目前失聯地點不詳，正由花蓮縣應變中心進行手機定位搜尋。國內失聯民眾地點，持續由消防單位規劃搜尋作業。

因花蓮地震損壞路段皆在台8線，針對後續道路搶通，林右昌說，規劃從台8線141K處新白楊路段及170K處九曲洞路段，採兩端搶通，會評估氣候、餘震等狀況，盡快讓受困民眾撤離，預估受困在天祥附近民眾，若天候許可，7日上午可戒護撤離，從天祥往東移動至太魯閣。

林右昌指出，因天祥附近地點受困民眾多，將列為後續疏散重點，若工程單位可前進至天祥隧道附近，就能協助民眾陸續撤離，至於受困西寶國小的師生居民和遊客，目前安全無虞，考量附近道路雙向阻斷，評估可能是最後才能搶通地點。（編輯：李錫璋）1130405

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