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花蓮午後飄雨又餘震不斷 砂卡礑搜救數度暫停

2024/4/5 15:35（4/5 16:01 更新）
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花蓮太魯閣砂卡礑步道搜救隊伍挺進崩塌區域搜尋，上午發現2名罹難者被壓在巨石下方，持續增加機具救援，但因現場環境危險加上餘震不斷，為行動增添不少困難度。（搜救人員提供）中央社記者張祈傳真 113年4月5日
花蓮太魯閣砂卡礑步道搜救隊伍挺進崩塌區域搜尋，上午發現2名罹難者被壓在巨石下方，持續增加機具救援，但因現場環境危險加上餘震不斷，為行動增添不少困難度。（搜救人員提供）中央社記者張祈傳真 113年4月5日
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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣5日電）花蓮地震目前砂卡礑仍有4人失聯，下午現場飄雨加上餘震不斷，搜救任務數度暫停。花蓮縣消防局救災救護第一大隊長吳佳奇表示，待天候允許且安全無虞就會持續搜救。

吳佳奇接受媒體聯訪表示，砂卡礑目前有6支縣市消防特搜隊伍，上午發現的2具遺體被巨石壓埋，仍在設法移除中，但砂卡礑步道上方有許多堰塞湖，現場有執行安全評估，待天氣允許且安全無虞下會持續搜救。

協助砂卡礑搜救任務的高雄特搜隊小隊長王于慎表示，現場土石堆積坡度約50度，大小土石堆積坍方，2名罹難者位於步道0.5公里處附近石堆下方，推測是游姓一家5口成員，其他3人應該在附近。

王于慎指出，只要有餘震上方就有落石掉落，現場設有監測系統，至少因餘震撤退5次，下午2時許發生幾度較大餘震，落石增加很多，考量搜救人員安全，決定暫時撤出搜救熱點，現場待命等待邊坡穩定後再搜救。

依中央災害應變數據，目前地震受困人數由午前的671人降到644人。吳佳奇說，目前天祥地區由直升機接送人員下山「能接多少就接多少人」；上午分別到天祥地區、西寶國小空投物資，目前糧食無虞，若直升機因為天候無法起降，原地避難沒有問題。（編輯：郭諭儒）1130405

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