花蓮強震砂卡礑步道6人失聯 重機具將進駐開挖搜救

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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣5日電）花蓮強震多人死傷，太魯閣砂卡礑步道仍有6人失聯，雖已尋獲2人遺體，因地點堆積大量土石，且持續掉落，為加速排除障礙，搜救團隊將動用重機具進駐開挖。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長吳佳奇接受媒體聯訪指出，目前用人力使用削岩機搜救方案是沒有效率的，必須啟動重機具開挖比較快，明天會與重機具業者到現場進一步評估。

吳佳奇說，今天下午餘震發生時，搜救人員目睹砂卡礑步道末端又有山崩狀況，落石不斷掉下來，人員要離開也不方便，過程以搜救人員安全為首要考量，明天待天候狀況及多項評估後，再決定搜救方針。

另外，今天上午在砂卡礑步道發現2具遺體。吳佳奇說，2人被壓埋很深，其中1人為女性，身分尚待確認，兩人相距不遠，研判同行者的機率很高。（編輯：郭諭儒）1130405