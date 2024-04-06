花蓮地震砂卡礑步道第3具遺體 確認是21歲胡姓女子
2024/4/6 14:02（4/6 15:14 更新）
（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮縣及高雄市搜救人隊伍一行12人3犬，今天上午11時許在砂卡礑步道0.5公里處尋獲第3具遺體，經身上證件確認是獨自旅行的21歲胡姓女子，已與家屬聯繫將送花蓮殯儀館。
在步道0.5公里處尋獲第3具遺體，先前游男家屬照片指認是游姓一家5口的媽媽，但隨後特搜人員透過死者身上的證件，證實為21歲的胡姓女子。游姓男子一家除游男、11歲大女兒遺體尋獲，目前游妻、8歲兒子、5歲女兒3人失聯待尋。（編輯：孫承武）1130406
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