政院：30項措施助花蓮賑災 死亡失蹤慰問金20萬元

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（中央社記者賴于榛台北5日電）強震襲花蓮，行政院今天說，除已撥付新台幣3億元供花蓮縣政府救災緊急運用，中央也彙整相關協助措施，包括死亡或失蹤每人發給20萬元災害慰問金，以及工作津貼、稅捐減免等共30措施助災民度難關。

花蓮強震釀死傷及災損，行政院長陳建仁昨天前往花蓮視察災情時表示，行政院已公告花蓮縣為震災災區範圍，自4月3日起生效，後續將依「災害防救法」辦理，提供災民相關救助。

行政院發言人林子倫今天透過新聞稿指出，行政院除撥付3億元供花蓮縣政府進行救災所需緊急運用，各部會也提供災害救助事項共30項，包括災害慰問金，死亡或失蹤每人發給20萬元，死亡或失蹤賑助40萬元、重傷賑助10萬元。

林子倫說，在居住方面，有安遷救助、租屋賑助、居住協助、住宅重建或重購賑助，以及因災致失去依靠者急需協助、緊急物資賑助、獎學金補助、急難救助、役男協助。

金融稅捐方面，林子倫表示，包含有金融協助措施、企業融資和災後關懷訪視、國有土地承租減免、綜所稅、營所稅等稅捐減免、關稅減免；針對原住民民眾，提供災後救助、臨時工作、重建修繕、融資紓困。

此外，農漁業有救助及紓困措施、農漁畜產品運費補助、管路灌溉設施補助、山坡地農地水土保持及附屬設施補助；就業方面則提供臨時工作津貼、職業訓練補助；災民就醫得以例外就醫，看病免健保卡。

林子倫說，災後復原是漫長且艱辛的路，現階段重要工作是全力搜救受困和失聯的民眾，對於傷者也必須做好醫療和收容安置措施，而針對災民救助所需經費、物資和其他行政支援，行政院持續與地方政府密切合作，秉持從優、從速、從簡原則，盡全力協助花蓮災民度過難關。（編輯：林興盟）1130405