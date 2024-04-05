花蓮震災救援 民團設服務站、提供救助金

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）花蓮3日早上發生強震，隨後大小餘震不斷，民間團體今天持續展開救援行動，包含基督教救助協會設置2處救助站協助受災戶，台灣世界展望會及芥菜種會提供受災家庭生活扶助等。

花蓮3日發生強震後，當地餘震仍頻繁發生，民間團體在當地的緊急救援行動仍持續進行中。

基督教救助協會今天發布新聞稿表示，花蓮地區辦事處已先後於吉安鄉的知卡宣公園臨時避難處，和花蓮市中華國小避難收容處所設置服務站，回應受災戶的求助及提供乾糧等物資，並轉介1919服務中心協助申請急難救助。

救助協會花蓮地區辦事處主任陳芳瑜指出，除了主要的倒塌跟傾斜大樓的居民外，花蓮地區有許多人的家也因地震而受損，協會除了預備重大災害補助外還有急難救助金、食物包等相關資源，受災的民眾除了到避難收容處，也可以就近到住家附近的1919服務中心尋求協助。

基督教芥菜種會則說，受地震影響，大清水隧道嚴重損壞無法通行，附近的和仁部落面臨斷糧，防救災團隊準備70箱礦泉水和70箱生活物資，今天下午協助運送物資進入部落。

芥菜種會表示，目前除了由社工持續關懷認養童等弱勢家庭，也提供物資給受災家庭，許多家庭的家具、電器用品和水塔都因地震遭到毀損，目前急需的物資包括麵條、饅頭、電子鍋和熱水器等家電及1噸容量的水塔，呼籲愛心民眾與企業支持捐贈響應。

台灣世界展望會則說，除了家戶災況評估，也提供弱勢受災家庭的生活扶助、民生物資及災損修繕，持續關懷災後居民和兒童心情，呼籲民眾支持「花蓮強震救援計畫」，一起協助當地兒少與家庭重回日常。（編輯：陳政偉）1130405