花蓮地震受災就醫 免收健保部分負擔3個月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北5日電）因應花蓮強震，健保署今天表示，凡在花蓮縣內因地震受災需就醫者，無論是否設籍花蓮縣或在當地就醫，即起3個月可免部分負擔，外籍人士也可獲給付健保範圍的醫療費用。

4月3日清晨7時許地牛翻身，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里、台灣東部海域，芮氏規模7.2，為1999年921大地震後25年來最強，造成10死、上千人受傷，仍有百人受困待救援。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿表示，行政院在4月3日公告這次0403花蓮震災的災區範圍為花蓮縣，依相關法令規定，自災害發生之日起3個月期間內就醫，不收部分負擔及住院一般膳食費用。

東區業務組副組長羅亦珍接受媒體電訪說明，包括生理及心理，經醫療院所認定是因受災需接受治療，即可免繳。

無論是否設籍花蓮或居住當地，她解釋，地震當時在災區活動者，離開花蓮後如果認為還有需要繼續治療，只要告訴醫療院所是因花蓮震災導致，經醫師專業認定後，同樣即免繳交前述費用。

此外，就算是不具納保身分的外籍遊客也不用擔心，羅亦珍表示，經醫師專業認定是因災受傷就醫，醫療院所仍可向健保署申報健保給付範圍內的醫療費用。

健保署提醒，若受災民眾就醫時已經繳交部分負擔，請保留醫療費用收據，於門診、急診治療當日、出院之日起6個月內，向健保署申請核退自墊費用。（編輯：管中維）1130405