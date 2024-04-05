花蓮地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒：速度快得驚人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）日本媒體在花蓮3日發生規模7.2強震後前往當地了解收容所狀況，並指出其中一處收容所內的帳篷、淋浴間、流動廁所等設施於地震過後4小時均設置完畢，直言「速度快得驚人」。

日本TBS電視台的記者須賀川拓今天於社群媒體X平台發文，分享自己前往花蓮市內一處容納超過100人的收容所採訪時，令他驚訝的所見所聞。

他表示，這處收容所室內設有36個中型帳篷，且備有冷氣，而且戶外也設有20個帳篷提供給害怕餘震的民眾使用，並發放防蚊蟲用品。

此外，收容所還設有10座流動廁所與軍方搭建的10座熱水淋浴間，以及志工提供按摩的「紓壓小站」和諮商窗口。

而這些均在地震發生過後約4小時到位，他對此指出：「速度快得不正常」。

須賀川拓也在X平台表示，台灣與日本的災害規模、人口、地理等條件都不同，儘管難以直接比較，「但是這種因應速度值得一提」。

他於TBS電視台的節目中分析，「收容所內的相關設施與物資可以快速到位，是因為感受到政府等單位因應迅速，以及這次的重大災害範圍主要集中在幾棟大樓（而非遍布整個縣市），因此人力與物力可以快速集中」。

另外，日本電視台（Nippon TV）昨天也報導花蓮市內一處安置約110人的收容所狀況，捐贈的食物、飲料、日用品等物資已排放在收容所內，且備有無線網路與諮商單位。到了中餐時間，收容所內也供應便當給災民食用。

有日本網友看完日媒報導花蓮市內的收容所狀況後，認為「日本的收容所相形之下顯得很寒酸」，還有日本網友留言「收容所能考量到災民的隱私非常棒，平日應該就有所準備吧」。

花蓮市當地收容所中的一款藍色避難所帳篷也引起日本網友注意，而這款帳篷其實是出於慈濟之手。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，慈濟在花蓮中華國小活動中心避難所架設的「淨斯福慧環保隔屏」是封閉式可掀拉進入的深藍色帳篷，部分區間更隔為女性寢區、特別照護寢區，可依個別需求選擇以家庭單位入住，或分別入住。

衛生福利部指出，截至昨晚9時止，全國收容處所共有基隆市（1處）、新北市（18處）、台北市（1處）、花蓮縣（11處）等4縣市，共開設31處避難收容處所，共收容安置569人。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130405

花蓮3日強震多處傳出災情，災民4日前往收容中心，在帳篷內休息。中央社記者鄭清元攝 113年4月4日

花蓮外海3日發生規模7.2強震，震後災民安置與善後讓各界關注，其中在中華國小活動中心的一款藍色避難所帳篷更引起日本網友注意，這款具有隱私性的「福慧隔屏」其實是出自慈濟基金會之手。中央社記者趙世勳攝 113年4月5日