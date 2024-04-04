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經部：花東基金融資保證 200億貸款助花蓮企業重建

2024/4/4 13:44
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（中央社記者曾智怡台北4日電）403強震釀災情，經濟部中企署今天表示，為協助花蓮地區受災企業取得銀行重建資金，將依先前協助地震受災企業模式，由經濟部向花東基金申請新台幣20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度。

昨天上午花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，經濟部長王美花今天陪同行政院長陳建仁前往花蓮勘災，也至花蓮關切台水公司修復花蓮縣民用水情況，同時關切花蓮產業受損及重建需求。

經濟部中企署透過新聞稿表示，為協助花蓮地區受災企業取得銀行重建資金，王美花與國發會主委龔明鑫密切討論後，決定依照先前協助地震受災企業模式，由經濟部向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，全力協助企業恢復正常營運。

中企署說明，受災企業凡持有花蓮縣政府或所轄鄉（鎮、市）公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局、各目的事業主管機關、經濟部委託的輔導單位出具受災文件，或經金融機構調查屬實者，無論大、中小企業或僅辦理稅籍登記業者，皆可申貸。

中企署表示，每家企業貸款額度依企業實際需要，由承貸金融機構核給，貸放利率將請承貸金融機構依規定從優從低核給，另中小企業信用保證基金提供週轉性融資保證成數一律9成，資本性融資一律10成，並免收保證手續費。

可移送信保基金的保證額度如下，首先，依商業登記法第5條得免申請登記的攤販及民宿經營等業者，短（中）期週轉融資最高200萬元，資本性支出最高500萬元。中小企業部分，短（中）期週轉融資最高2000萬元，資本性支出最高6000萬元。

大企業方面，短（中）期週轉融資最高8000萬元，資本性支出最高2億元。（編輯：潘羿菁）1130404

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