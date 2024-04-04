經長赴花蓮訪視災損產業 提4大措施助業者復原

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（中央社記者曾智怡台北4日電）花蓮地區產業因地震災損慘重，經濟部長王美花今天接連訪視美崙、光華工業區及新城地區石材產業業者，並提出4大措施協助業者復原，包含協助災後復工、緊急貸款融資、產業升級轉型等。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，王美花今天與台灣區石礦製品工業同業公會理事長黃建堯、財團法人石材暨資源產業研究發展中心總經理林志善及產業發展署署長連錦漳，共同訪視花蓮美崙及光華2個工業區以及新城地區石材產業業者。

石材業者反映，花蓮這次強震比206地震造成災損更為嚴重，雖經前次強震後已強化地震防護措施，但本次地震仍蒙受巨大損失，廠區內石材因劇烈搖晃或碰撞造成損毀，破碎的石材堆積廠區，期盼後續政府能協助業者去化災損品、恢復生產及相關稅務補貼或減免。

王美花現場回應業者需求，並責成相關單位，以簡政便民原則儘速協助廠商災後復原，主要協助事項有4個。

首先，災後復建關懷訪視。經濟部第一時間即成立「產業災後復建服務團」，針對受災業者，已透過電訪或實地勘查，向業者表達經濟部關懷，並提供必要協助。

第2，協助災後復工。經濟部將協助石材業者清運廠內災損品，及辦理災後重建所需設備調校、維護與其生產技術輔導。

第3，協助緊急貸款融資。受災業者可出具受災證明或經銀行調查屬實，向各往來銀行申請災害復工貸款。行政院發布災區公告，將提供位於災區獲貸災害復工貸款的受災業者最高郵政儲金2年期定期儲金機動利率的利息補貼，每家最高可獲新台幣50萬元。

另外，經濟部已向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，受災業者持有相關受災文件可申貸，貸款額度依企業實際需要核給，貸放利率將請承貸金融機構從優從低核給。

第4，產業升級轉型。經濟部將優先支持受403花蓮強震受災的石材業者，提案申請中小製造業低碳化及智慧化升級轉型個案補助。

此外，經濟部8日將啟動關懷訪視服務團，實地訪視了解受災業者需求，提供協助清運災損品、災後重建設備調校及復建貸款融資等協助。（編輯：黃國倫）1130404