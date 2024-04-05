數位部：網傳行動車燒毀非事實 仍在花蓮協助救災

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）數位部支持建置的首輛應變網路行動車，3日已抵花蓮供救災調度，網路卻傳出行動車抵達花蓮就燒毀，數位部今天嚴正澄清此為假訊息，應變網路行動車繼續在花蓮協助救災。

數位部說明，「應變網路行動車」由數位部支持、財團法人電信技術中心（TTC）建置，車上搭載非同步軌道衛星終端及WiFi等設備，目前主要使用SES中軌衛星，可在商用通訊網路中斷、沒有電力供應的緊急情況下，提供周遭災民及救災人員緊急聯繫使用，救災人員並可透過衛星網路，將災區現況回報應變中心。

因應403花蓮地震，國內第一輛搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」3日抵達花蓮，可在災區電力與商用網路中斷時提供緊急通訊服務。

數位部表示，該車是首次在緊急情況下出勤，現已納入救災應變系統中，配合當地救災應變指揮體系調派，初步將先提供救災人員通訊使用，避免通訊死角。

不過網路謠言傳出，「應變網路行動車」抵達花蓮就燒掉，數位部澄清是假訊息。

數位部指出，應變網路行動車仍繼續在花蓮，隨同救援人員持續挺進災區，隨時配合建立網路通訊韌性，協助救災。

數位部澄清指出，發生火警的車子是電信業者的行動基地台車，4月3日當天中午左右在花蓮發生火災，只要簡單比較兩輛外觀塗裝顏色，就能知道明顯不一樣，根本就不是同一輛。

數位部支持建置的「應變網路行動車」，4月3日當天中午整備由高雄出發，4月3日晚間約8時抵達花蓮向應變指揮中心報到，4月4日接受指揮中心調派，挺進災區最前線，在前進指揮基地待命，在通訊死角發生時，架設衛星設備提供救災人員與設備通訊網路。

數位部呼籲，當國家發生重大災情，請大家合力救災，也幫忙澄清遏止這類刻意製造的假訊息。（編輯：林淑媛）1130405