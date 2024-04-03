首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災

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（中央社記者蘇思云台北3日電）數位部今天表示，台灣首輛搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」，首次在災難下出勤，主要使用SES中軌衛星，現已抵達花蓮，並加入救災應變系統，配合當地救災應變指揮體系調派，初步先提供救災人員通訊使用。

花蓮外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台都能感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情；3大電信目前仍有部分位在宜蘭、花蓮地區的基地台受到影響，業者仍在持續搶修中。

數位部今天晚間發布新聞稿，因應花蓮地震，台灣第1輛搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」已抵達花蓮，可在災區電力與商用網路中斷時，提供緊急通訊服務。

數位部指出，這輛車是首次在緊急情況下出勤，現已納入救災應變系統中，配合當地救災應變指揮體系調派，初步將先提供救災人員通訊使用，避免通訊死角。

數位部說明，應變網路行動車由數位部支持、財團法人電信技術中心（TTC）建置，車上搭載非同步軌道衛星終端及WiFi等設備，目前主要使用SES中軌衛星，可在商用通訊網路中斷、沒有電力供應的緊急情況下，提供周遭災民及救災人員緊急聯繫使用，救災人員並可透過衛星網路，將災區現況回報應變中心。

數位部指出，電信業者雖備有行動基地台，但仍須仰賴後端傳輸網路，才能讓基地台正常運作；應變網路行動車可在災區既有傳輸網路中斷時，協助電信業者快速建立衛星後端傳輸網路，恢復商用網路正常服務。

應變網路行動車是數位部以「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」補助TTC建置，用以驗證重大災害或緊急情況下，可藉由非同步軌道衛星通訊管道，提供災區的緊急通訊需求，確保緊急指揮體系仍可保持基本運作。（編輯：林克倫）1130403