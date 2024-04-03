花蓮地震加強防災 農業部調降土石流警戒基準值

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，農業部今天表示，將緊急調降花蓮縣及宜蘭縣5鄉鎮土石流警戒值，並檢視相關農業工程，避免發生二次災害。

農業部農村水保署今天晚間發布新聞稿指出，地震後山區土石鬆動，若遭受降雨影響致災風險將大為提高，針對震度5強以上地區檢視評估，決議將花蓮縣花蓮市、秀林鄉、吉安鄉及宜蘭縣蘇澳鎮、南澳鄉等5鄉鎮市土石流警戒基準值緊急調降100至150公釐，並檢視相關農業工程，以避免二次災害。

水保署說，將同時啟動衛星影像蒐集作業，利用大範圍影像判釋山坡地崩塌地，找出災害風險提升地區，以及早因應；目前監測的大規模崩塌潛勢區並無顯著位移，將持續進行監控。

水保署提醒，請民眾提高警覺加強戒備，及早檢視居家週邊擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防清明期間降雨可能帶來的災害，土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民應配合地方政府指示，在必要時儘早疏散至安全避難處所。

農村水保署表示，應變期間將依據氣象署定量降水預報，於農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網首頁提供未來24小時紅黃警戒推估，強化地方政府提前規劃疏散避難作業。如有災情請撥打農村水保署土石流及大規模崩塌災情通報電話0800-246-246（土石流-土石流）通報。（編輯：李亨山）1130403