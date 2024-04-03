花蓮地震 台泥：和平鄉對外交通中斷、損失待評估
2024/4/3 18:23（4/3 18:36 更新）
（中央社記者賴言曦台北3日電）花蓮外海上午發生芮氏規模7.2地震，台泥位在花蓮的和平電廠、水泥廠皆受影響。台泥下午進一步說明，水泥廠供電系統預計5天內可恢復，和平電廠1號機因鍋爐破管，已強制冷卻，狀況尚待評估。
台泥表示，由於花蓮和平鄉對外交通中斷，技師與專業人員無法第一時間進入，財產損失尚待評估；但相關資產及設備災損都有保險，後續將申請保險理賠。
花蓮外海上午發生強震，導致台泥旗下位於和平鄉的水泥廠供電受影響，和平電廠部分鍋爐破管。
針對相關災損，台泥下午進一步說明，花蓮和平水泥廠因地震影響供電系統，供電系統預計5天內可以恢復；水泥廠受強震影響導致水泥窯生產所使用的風管支架彎曲位移，後續情況尚待結構技師評估。
和平電廠部分，台泥說明，和平電廠2號機裝置容量66萬千瓦，年初即排定4月4日展開1個月的年度歲修，因為目前並非台灣夏季用電高峰期，因此將照原定時程歲修，以因應後續國內用電需求。
和平電廠1號機裝置容量也是66萬千瓦，因鍋爐破管，目前已經進行強制冷卻，待技師入內查看，才能評估受損及恢復狀況。
至於和平工業港裝船機卸船機受損嚴重，已展開修復計畫評估。
台泥表示，花蓮和平鄉當地對外交通中斷，相關技師與專業人員無法第一時間進入，以上受損造成的財務損失待進一步評估；但相關資產及設備災損都有保險，後續將申請保險理賠。（編輯：張良知）1130403
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