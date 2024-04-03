花蓮地震 壽險業啟動應變機制各家措施一次看

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（中央社記者謝方娪、羅元駿台北3日電）今天上午接連發生芮氏規模7.2及6.5地震，全台有感，壽險公司啟動應變機制，除了強化各地通報，針對受災保戶提供續期保費緩繳、保單借款利息緩繳及快速理賠等協助，南山人壽更宣布將對此次受災戶提供慰問金。

根據中央氣象署資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里。花蓮地區最大震度6強，台中市及新竹縣地區最大震度5弱，新竹市及台南市最大震度4級。

富邦人壽啟動10大受災保戶應變措施，提供24小時客服專線、各地客服中心待命、續期保費緩繳、保單借款利息寬延、免費補發保單、快速理賠、緊急醫療代付、房貸優惠還款諮商、官網應變訊息即時公告及專人關懷服務，並加強各地通報機制，提供關懷與必要協助。

南山人壽及子公司南山產險啟動關懷措施，包括提供慰問金、保單借款紓困、房貸紓困、續期保費緩繳等，並整合企業資源，派員前往關心受災保戶及家屬。南山產險表示，保戶若不幸受傷，或車輛、住家等發生財損，皆可撥打全天候理賠服務專線，專人將儘速提供協助。

若有保戶不幸身故，南山人壽將提供每人新台幣10萬元慰問金，對非保戶的身故受災戶提供每人5萬元慰問金；對入住加護病房保戶提供每人6萬元慰問金，入住加護病房的非保戶受災戶每人3萬元慰問金；一般病房保戶每人2萬元慰問金，非保戶受災戶入住一般病房，提供每人1萬元慰問金。另考量受災戶因房屋毀損無法居住，提供每戶5萬元安家補償慰問金。

國泰人壽指出，啟動保戶關懷提供免費保單換發、保費與保單借款利息緩繳、受災戶房屋貸款緩繳、理賠醫療預付金、快速理賠等服務。

國泰產險亦協助後續客戶理賠服務事宜，並已主動聯繫投保住宅地震險的保戶，只要房屋嚴重傾斜或倒塌，即快速理賠臨時住宿費用新台幣20萬元，另主動致電關心企業保戶，提供保戶理賠諮詢及委任公證人服務。

遠雄人壽針對地震受災保戶啟動緊急應變計劃，提供保戶快速理賠、續期保費緩繳、保單借款利息優惠緩繳及補發保單免工本費4大措施，協助保戶度過難關，受災保戶可在今年7月31日前提出申請。

新光人壽緊急清點各辦公大樓情況及人員安全，同時啟動「新光防災5保」保戶關懷服務，對受災保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保單借款利息緩繳優惠及房貸本金寬延優惠。

保誠人壽推出6大保戶關懷措施，協助受影響保戶保費緩繳、免費補發保單、新貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶免收6個月保單借款利息、舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月及快速理賠。

凱基人壽同步啟動6大關懷措施，包括快速理賠、住院預付金、保費緩繳、保單貸款優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整等服務。

台灣人壽與中信產險成立緊急應變關懷小組，提供快速理賠及預付醫療保險金、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、補發保單工本費優惠、展延房貸本金及利息1年措施。中信產險成立災損服務中心，由專人主動聯繫保戶關心狀況。

元大人壽也宣布提供6大關懷保戶措施，包含主動理賠、續期保費緩繳、保險單借款免收利息、保險單借款利息展延、補發保險單免收工本費與保戶諮詢服務。（編輯：林淑媛）1130403