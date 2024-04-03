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花蓮7.2強震 台水：全台供水正常、啟動水庫特別檢查

2024/4/3 10:09
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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2地震，全台劇烈搖晃。台水公司表示，各區初步回報供水正常，並派員進行管線巡查中；另已啟動13座水庫特別檢查。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域發生有感地震。地震深度15.5公里，芮氏規模7.2，沿岸地區應防海水位突變。

台水公司總管理處已於上午8時5分配合中央災害應變中心成立應變小組，各區管理處亦於同一時間成立緊急應變小組。

台水表示，各區初步回報供水正常，淨水場、加壓站無受損，並派員進行管線巡查中；部分管線破管漏水，台水人員已進場搶救。

另外，台水公司21座水庫中，有13座震度達4級以上，包含南化、鏡面水庫、鳶山堰等，已啟動特別檢查。（編輯：潘羿菁）1130403

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