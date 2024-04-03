花蓮地震網傳新北停班停課 新北：不實訊息 今正常上班上課

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（中央社記者王鴻國新北3日電）花蓮強震，新北市政府今天上午針對網傳以及部分媒體報導新北市停班停課的訊息，是不實訊息，今天正常上班上課。

新北市政府表示，今天「未宣布」停班停課，目前皆上班上課，如有最新資訊，會即時向媒體報告，請勿信未經證實的網路不實訊息。（編輯：張銘坤）1130403