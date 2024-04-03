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花蓮強震 全聯：花東門市貨架整理完畢即恢復營業

2024/4/3 10:05
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（中央社記者曾智怡台北3日電）台灣今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里，全台皆有劇烈搖晃。全聯表示，花蓮、台東少部分門市暫停營業，大潤發也有幾間門市暫停營業，但皆無人員受傷，待貨架整理完畢，即立即恢復營業。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域發生有感地震。地震深度15.5公里，芮氏規模7.2，沿岸地區應防海水位突變。花蓮縣已宣布今天停班停課。

全聯表示，受地震影響，全聯在花蓮、台東少部分門市暫停營業，而大潤發也有幾間門市暫停營業，但皆無人員受傷，待貨架整理完畢，即立即恢復營業。（編輯：潘羿菁）1130403

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