花蓮7.2地震 捷運台鐵高鐵停駛異動【不斷更新】

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（中央社網站3日電）花蓮縣今日上午發生芮氏規模7.2地震，台北、高雄捷運停駛40至60分鐘，台鐵高鐵部分列車受影響延誤或暫停行駛，以下整理全台交通異動：

捷運

桃園捷運上午9時15分完成巡軌作業，確認無異常後恢復營運班距陸續調整中。

台北捷運上午9時2分，除了文湖線還在巡軌以外，其他高運量路線已恢復正常行駛。

台北捷運、高雄捷運及輕軌、新北捷運環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌全線停駛40至60分鐘進行安全檢查。

桃園捷運預計停駛暫停營運1小時以上，全線列車進站清車後進行巡檢，並暫停行李預辦登機服務。

台中捷運暫停行駛。

高鐵

受地震影響，高鐵部分列車延誤，共21組列車受到影響。

台灣高鐵另規畫8班全車自由座列車，分別於9:00、9:30、10:00、10:30自南港站及左營站，各發出一班全車自由座列車（第六節商務車廂除外），以疏運旅客。上述時段（以端點站發車時間為準）原時刻表各車次取消

台鐵

東部幹線礁溪到鳳林間列車暫無法行駛，預計3日晚間11時59分恢復。

公路

蘇花公路崇德隧道口前因落石，雙向交通受阻。

通往合歡山的台14甲線指標23.4公里處仁愛鄉鳶峰路段落石坍方，雙向交通受阻。

（編輯：林傑立）1130403