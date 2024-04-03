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花蓮7.2地震致捷運環狀線軌道移位？新北：採偏心柱設計調查中

2024/4/3 09:22（4/3 10:44 更新）
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3日上午發生芮氏規模7.2地震，有民眾發現捷運環狀線頭前庄到新埔民生間軌道疑似「裂開」、移位。新北捷運公司說，目前仍在調查了解，但這裡本來就採「偏心柱」設計。（民眾提供）
3日上午發生芮氏規模7.2地震，有民眾發現捷運環狀線頭前庄到新埔民生間軌道疑似「裂開」、移位。新北捷運公司說，目前仍在調查了解，但這裡本來就採「偏心柱」設計。（民眾提供）
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（中央社記者高華謙新北3日電）今天上午地震嚇壞民眾，有民眾發現捷運環狀線頭前庄到新埔民生間軌道疑似「裂開」、移位。新北捷運公司說，目前仍在調查了解，但這裡本來就採「偏心柱」設計，將逐一確認墩柱安全。

根據中央氣象署，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。（編輯：林恕暉）1130403

（民眾提供）
（民眾提供）
圖為新北捷運環狀線。（中央社檔案照片）
圖為新北捷運環狀線。（中央社檔案照片）
#地震
#捷運環狀線
#新北捷運公司
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