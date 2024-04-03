花蓮地震新北捷運環狀線單軌錯位 確認安全前先停駛
2024/4/3 10:28（4/3 11:00 更新）
（中央社記者高華謙新北3日電）民眾發現捷運環狀線軌道疑似移位。新北捷運局今天說，初判是環狀線中原站到景安站間單向有一段軌道錯位，當時行駛列車有自動停駛，乘客都已平安離開，接下來要確認損害情況，環狀線在確認安全無虞前先停駛。
根據中央氣象署，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。
新北捷運局說，當時有列車正在軌道上行駛，不過捷運環狀線在地震達一定強度就會啟動安全保護機制，自動停駛，因此旅客都已走旁邊的逃生步道平安離開。
新北捷運局表示，此處採偏心柱設計，結構上本來就會比較弱，目前也正在與當時施工的台北捷運局確認相關設計內容，也要確認損害範圍有多大，以評估修復方式，目前都還在調查釐清。（編輯：林恕暉）1130403
延伸閱讀花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震花蓮地震 花蓮天王星大樓傾斜救出9人、有人待援花蓮地震規模7.2 台北捷運全線恢復正常通車花蓮地震 台電：近31萬戶停電、已復電7成花蓮地震規模7.2 花蓮市區樓房倒塌全台災情一覽花蓮7.2地震 捷運台鐵高鐵停駛異動【不斷更新】花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
- 2024/04/03 10:48
- 2024/04/03 10:29
- 花蓮地震新北捷運環狀線單軌錯位 確認安全前先停駛2024/04/03 10:28
- 2024/04/03 09:43
- 2024/04/03 09:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
花蓮地震 新北新店地基下陷撤離12人、無受傷