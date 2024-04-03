花蓮地震新北捷運環狀線單軌錯位 確認安全前先停駛

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（中央社記者高華謙新北3日電）民眾發現捷運環狀線軌道疑似移位。新北捷運局今天說，初判是環狀線中原站到景安站間單向有一段軌道錯位，當時行駛列車有自動停駛，乘客都已平安離開，接下來要確認損害情況，環狀線在確認安全無虞前先停駛。

根據中央氣象署，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

新北捷運局說，當時有列車正在軌道上行駛，不過捷運環狀線在地震達一定強度就會啟動安全保護機制，自動停駛，因此旅客都已走旁邊的逃生步道平安離開。

新北捷運局表示，此處採偏心柱設計，結構上本來就會比較弱，目前也正在與當時施工的台北捷運局確認相關設計內容，也要確認損害範圍有多大，以評估修復方式，目前都還在調查釐清。（編輯：林恕暉）1130403