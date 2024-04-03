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花蓮地震 台電：近31萬戶停電、已復電7成

2024/4/3 09:54
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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮今天發生規模7.2地震，台電表示，受強震影響，截至上午9時30分，全台曾停電戶數30萬8242戶，目前復電已超過7成，仍停電數8萬7132戶。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域發生有感地震。地震深度15.5公里，芮氏規模7.2。

台電表示，受花蓮強震影響，截至上午9時30分，全台曾停電戶數30萬8242戶，目前仍停電數8萬7132戶，復電已超過7成，台電將持續掌握各地停復電狀況。

氣象署地震中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震；這起地震也是自921大地震之後最大的地震規模。（編輯：謝佳珍）1130403

#台電
#花蓮縣
#中央氣象署
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