花蓮地震規模7.2 台北市正常上班上課
2024/4/3 09:47（4/3 10:12 更新）
（中央社網站3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，台北市最大震度為5弱、明顯有感。台北市宣布今天正常上班上課，但授權各校校長，倘學校災損嚴重，有停課必要時，得自主決定緊急停課，並需確保學生安全前提下實施；惟仍有留校必要學生，仍應妥為照顧。（編輯：黑立安）1130403
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