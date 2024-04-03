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花蓮地震規模7.2 台北市正常上班上課

2024/4/3 09:47（4/3 10:12 更新）
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花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，最大震度達6強，全台有感。立法院濟南路康園餐廳出入口出現磁磚等掉落物，現場圍起警戒線。中央社記者郭日曉攝 113年4月3日
花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，最大震度達6強，全台有感。立法院濟南路康園餐廳出入口出現磁磚等掉落物，現場圍起警戒線。中央社記者郭日曉攝 113年4月3日
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（中央社網站3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，台北市最大震度為5弱、明顯有感。台北市宣布今天正常上班上課，但授權各校校長，倘學校災損嚴重，有停課必要時，得自主決定緊急停課，並需確保學生安全前提下實施；惟仍有留校必要學生，仍應妥為照顧。（編輯：黑立安）1130403

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