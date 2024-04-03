花蓮地震 彰化員林國宅磚牆砸破汽車擋風玻璃

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（中央社記者鄭維真彰化縣3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感，彰化縣員林國宅磚牆掉落砸中汽機車，有汽車天窗和擋風玻璃都被砸破，幸無人受傷，崇實高工有學生受困電梯，狀況已排除。

員林國宅一名住戶告訴中央社記者，當時地震發生時他在1樓，明顯感到劇烈搖晃，後來就聽到有物品被砸到的巨響，察看後發現是外牆磁磚掉落，砸中停放在路邊的汽機車，有一輛汽車天窗和擋風玻璃都被砸破，幸好無人受傷。

崇實高工表示，上午地震，一名學生剛好在搭電梯要去上課，不料遇到停電，校方緊急通報消防隊，很快就協助學生脫困。

彰化縣消防局指出，截至上午10時，轄內有電梯受困3件，包括員林市崇實高工、員林市大仁南街、和美國小等，皆已脫困。

根據中央氣象署資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，彰化縣震度則為5弱。（編輯：謝雅竹）1130403