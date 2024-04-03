中橫便道落石1駕駛頭部受傷 12車19人受困
2024/4/3 10:50（4/3 10:56 更新）
（中央社記者趙麗妍台中3日電）今天上午近8時發生芮氏規模7.2地震，中橫便道多處落石掉落，目前有12台車、19人受困，1貨車因遭落石砸中，擋風玻璃破裂、駕駛頭部受傷、意識模糊，已被救出送醫。
根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強，全台超有感。中橫便道多處落石，多車輛受困，谷關工務段獲報派遣機具前往救援。
谷關工務段表示，統計共有12台車、19人受困。其中中橫便道23公里有一台貨車行駛中遭落石砸中，擋風玻璃破裂，駕駛頭部受傷、意識模糊，救護人員已協助救出。因中橫便道為管制路段，每天三班通行，每次通行均有前導、中衛、後衛車陪同前進。
一輛豐原客運前往梨山地區也險些遭落石砸中，駕駛緊急煞車，車頭因撞上落石部分車損。台中市交通局指出，目前車輛仍停留於現場，車上乘客也還在現場，後續等待落石清除後，將由豐原客運及谷關工務段依民眾意願接駁離開。
和平警分局獲報前往救援，台8臨37線中橫便道多處落石，阻礙通行，救護車由梨山端進入救護。初步統計4部車輛受損，2人受傷（23公里貨車駕駛、18.7公里40歲潘姓女子輕傷）。（編輯：謝雅竹）1130403
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