地震 北市師大夜市公寓5樓水塔砸到1樓

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（中央社記者劉建邦台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，台北市政府統計至上午10時許最多災情為建物輕微受損，而師大夜市內發生公寓5樓水塔從高空掉落地面，砸到1樓，幸無傷。

地震發生時，台北市師大夜市內發生一起水塔砸掉落事件，大安區龍泉里長龎維良說，地震發生時，因懸掛在5樓外側女兒牆的水塔受到激烈搖晃，導致水塔掉落從高空掉落至地面，砸毀一樓牛肉麵店設備，幸無傷。北市建管處表示，已派員了解。

此外，建管處指出，地震發生後，已啟動建築物緊應變小及台北市技師緊急動員程序，通知各技師進駐各區公所待命，了解全市建物災情；針對目前公告47件地震受損列管黃單建物（包含921地震36件、331地震11件），已派員巡檢機制，掌握列管建物震後情況。

建管處表示，自發生地震至上午10時，受理通報案26件，包括磁磚剝落20件、招牌廣告物掉落2件、其餘窗戶損壞、圍牆倒塌等4件，無重大災情，已派專業技師現場勘查損壞程度後依規定辦理。

另外，翡翠水庫管理局指出，經動員全面巡視檢查翡翠大壩外觀及內部結構、水工機械、操作大樓及周邊基礎壩座，均為正常無異狀。

翡管局表示，翡翠水庫智慧決策系統、水文測報系統、水質監測系統及無線電洩洪廣播系統以及對外網路，也均正常。庫區道路、橋梁、邊坡及水庫集水區水域邊坡，均無災損情形。目前水庫大壩民生供水，正常運作。（編輯：張銘坤）1130403