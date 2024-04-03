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花蓮地震 宜蘭龜山島龜首土石崩落

2024/4/3 11:08（4/3 12:05 更新）
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花蓮外海3日發生芮氏規模7.2地震，位在宜蘭外海的龜山島龜首發生邊坡土石崩落。（圖取自爆廢1公社臉書社團facebook.com）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）花蓮外海今天發生芮氏規模7.2地震，位在宜蘭外海的龜山島龜首發生邊坡土石崩落，五結鄉有房屋外牆半倒，縣府已開設一級應變中心。

這起地震發生後，縣內有連鎖超商的物品散落一地，員工忙於整理地上破碎的酒瓶後再對外開門，恢復營業。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，龜山島龜首發生邊坡土石崩落後，暫無漁民或遊客受傷。

消防局初步統計，羅東鎮與蘇澳鎮獲報瓦斯外洩，羅東鎮與宜蘭市也分別獲報1人受困電梯，警消已前往救援。（編輯：張銘坤）1130403

#龜山島
#羅東鎮
#消防局
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