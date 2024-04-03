花蓮強震全台有感 財部：協助受災戶申請9大稅目減免

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（中央社記者張璦台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感，已有房屋傾斜等災情傳出。財政部表示，地震造成民眾財產損失，已責成稅捐稽徵機關從寬、從速，主動協助及輔導受災納稅義務人申報綜所稅、營所稅等9大稅目稅捐減免。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，氣象署地震中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震；這起地震也是自921大地震之後最大的地震規模。

財政部表示，今天台灣東部海域地震造成民眾財產損失，已責成稅捐稽徵機關秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免。

根據財政部「災害損失稅捐減免一覽表」，提供減免稅目包含綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅。

以綜所稅來說，民眾可在災害發生後30天內，向所在地國稅局、分局或稽徵所申請個人災害損失；以營所稅而言，企業可在災害發生後30天內，填具營利事業原物料、商品變質報廢或災害申請書，或營利事業固定資產及設備報廢或災害申請書，向國稅局申請災損。

若房屋不幸毀損3成以上，災害發生日起30天內，民眾可向所在地地方稅稽徵機關申請房屋稅減免。

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財政部並提醒納稅義務人多加利用財政部稅務入口網，線上申請稅捐減免；若對於災害損失稅捐減免規定或申報方式有不明瞭的地方，可就近向所在地稅捐稽徵機關查詢或於上班時間撥打免費服務專線0800-000-321。

此外，依稅捐稽徵法規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力事由，或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐，可於規定納稅期間內，依財政部訂定的「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，延期最長12個月，分期最長得分36期。（編輯：林淑媛）1130403