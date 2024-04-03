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花蓮地震導致災情 4/4護兒集會延期辦理

2024/4/3 11:32
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（中央社記者吳欣紜台北3日電）保母涉嫌虐童致死案引發社會震驚，兒童權益促進協會原訂明天下午舉行護兒集會行動，創會理事長王薇君今天說，自由廣場因地震有水泥塊掉落，明天活動將延期辦理。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧一名1歲男童，卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然，隨著事件不斷延燒及熱議，民眾疾呼盼政府重視兒虐事件。

兒童權益促進協會原訂明天下午在中正紀念堂自由廣場前牌樓小廣場舉行護兒集會行動，但由於受今天早上地震影響，王薇君今天告訴中央社記者，活動將延期辦理。

王薇君也說，由於自由廣場有石塊掉落，加上大小餘震不斷，活動不得不延期，後續再公布相關活動訊息。（編輯：陳政偉）1130403

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