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強震影響台北101觀景台延後營業 SOGO部分餐廳檢修

2024/4/3 11:36（4/3 12:21 更新）
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受到花蓮強震影響，台北101辦公大樓3日上午管制電梯搭乘，大批上班族聚集在1樓大廳處等待。中央社記者張新偉攝 113年4月3日
受到花蓮強震影響，台北101辦公大樓3日上午管制電梯搭乘，大批上班族聚集在1樓大廳處等待。中央社記者張新偉攝 113年4月3日
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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台劇烈搖晃。除了台北101觀景台延後一小時至上午11時開始營業，新光三越、遠東SOGO均正常營業；微風南京則因地震原因安全檢修，全日暫停營業。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方 25.0公里，位於台灣東部海域發生有感地震。地震深度15.5公里，芮氏規模7.2，沿岸地區應防海水位突變。氣象署地震中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震。

遠東SOGO全台各店均正常營業，但為提供消費者安全用餐環境，部分餐廳進行檢修中，暫停營業。位於台北市大安區的SOGO百貨敦化館玻璃震碎、外牆也發生剝落情況，稍早現場拉起封鎖線，業者表示，已清理完畢。

台北101電梯一度無法運作，目前員工已可搭乘電梯上樓，業者表示，除了觀景台延後一小時營業，購物中心照常於11時營業。

微風南京因地震原因安全檢修，今天全日暫停營業，其餘各館則正常營業。新光三越全台皆照常營業。（編輯：林淑媛）1130403

#台北市
#新光三越
#台北101觀景台
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