花蓮地震 桃園復興區立幼兒園建物老舊停課1天

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市教育局表示，受到花蓮地震影響，復興區立幼兒園本園及三民分班今天緊急停課，若家長需要仍會提供托育服務。另外後山華陵分班因道路落石不斷，搭乘幼童專用車的幼生停課1天。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

桃園市政府教育局表示，山區學校目前無停課情形，不過復興區公所考量復興區立幼兒園本園及三民分班建物屋齡約40年至50年老舊堪慮，且路況不佳，因此今天緊急停課1天，但如果幼生已到園且有家長無法接回者，仍會協助提供托育服務。

教育局說，另外考量華陵分班因地震影響，三光里爺亨、復華、三光部落道路落石不斷，幼童專用車無法接送，因此搭乘幼童專用車的7名幼生停課1天，但因有17名幼生家長已自行接送到園上課，所以到園者仍持續上課。（編輯：李錫璋）1130403