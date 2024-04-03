花蓮強震餘震不斷 水利署備妥緊急淨水設備支援供水

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（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，氣象署估後續數日持續有餘震。水利署指示各水資源分署及河川分署，利用現有人力及無人機設備，加強巡查各區水利設施與過去震災河川區域，並備妥緊急淨水設備、快濾桶等，隨時支援各地使用。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域發生有感地震。地震深度15.5公里，芮氏規模7.2，沿岸地區應防海水位突變。氣象署地震中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震。

水利署已在8時10分成立經濟部水利署應變小組二級開設，水利署長賴建信也即時召開視訊會議，請各水資源分署及河川分署，利用現有人力及無人機設備進行各區防汛工程、水庫設施、水利建造物及過去在震災傳出災情的各河川區域，加強巡查，做為目前第一優先工作，以確保民眾生命財產安全。

同時，也先將Qwater（緊急淨水設備）、快濾桶等相關設備準備好，以備隨時可支援各地區使用。

水利署表示，目前初步回報各地水利設施及供水正常，各水庫已依安全維護手冊啟動地震檢查作業，初步回報無異常；震度已達特別檢查標準者，將依規定辦理特別檢查。水利署將持續進行巡查作業，以維護設施及大眾安全。（編輯：張均懋）1130403