更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽
生活

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上
首頁 / 生活
403花蓮地震
應變措施
新聞專題
應變措施4/35
首頁 / 生活

花蓮強震餘震不斷 水利署備妥緊急淨水設備支援供水

2024/4/3 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，氣象署估後續數日持續有餘震。水利署指示各水資源分署及河川分署，利用現有人力及無人機設備，加強巡查各區水利設施與過去震災河川區域，並備妥緊急淨水設備、快濾桶等，隨時支援各地使用。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域發生有感地震。地震深度15.5公里，芮氏規模7.2，沿岸地區應防海水位突變。氣象署地震中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震。

水利署已在8時10分成立經濟部水利署應變小組二級開設，水利署長賴建信也即時召開視訊會議，請各水資源分署及河川分署，利用現有人力及無人機設備進行各區防汛工程、水庫設施、水利建造物及過去在震災傳出災情的各河川區域，加強巡查，做為目前第一優先工作，以確保民眾生命財產安全。

同時，也先將Qwater（緊急淨水設備）、快濾桶等相關設備準備好，以備隨時可支援各地區使用。

水利署表示，目前初步回報各地水利設施及供水正常，各水庫已依安全維護手冊啟動地震檢查作業，初步回報無異常；震度已達特別檢查標準者，將依規定辦理特別檢查。水利署將持續進行巡查作業，以維護設施及大眾安全。（編輯：張均懋）1130403

應變措施
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震 桃園復興區立幼兒園建物老舊停課1天
172.30.142.229