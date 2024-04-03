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花蓮地震 台積電：全台各建廠工地今天停工檢查

2024/4/3 11:53
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（中央社記者張建中新竹3日電）花蓮近海上午7時58分發生規模7.2地震，並發生多起餘震。台積電表示，基於安全考量，決定台灣各建廠中的工地今天停工，待檢查後再行施工。

台積電指出，台灣今天發生數起有感地震，工安系統正常，為確保人員安全，依內部程序啟動相關預防措施，部分廠區進行人員疏散，目前人員皆安全並開始陸續回到工作崗位，詳細情況尚待確認中。

台積電目前在竹科寶山二期和高雄建置2奈米廠，台積電表示，建廠工地狀況初步檢查正常，因安全考量，決定台灣各地工地今天停工，待檢查後再行施工。

台積電轉投資晶圓代工廠世界先進指出，依緊急應變程序即時疏散員工，無人員受傷。人員將於確認環境安全無虞後返回工作崗位，對生產的實際影響仍在確認中。（編輯：林淑媛）1130403

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