花蓮強震部分基地台停電 手機斷網災情不少

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（中央社記者江明晏台北3日電）今天上午發生強震，網路頻傳中華電斷線災情，對此，中華電仍在統計全台基地台狀況，台灣大、遠傳表示，主要機房運作正常，少數基地站因停電受影響；台灣大也觀察，花蓮、新北部分區域零星基站因地震受損，正搶修中。

根據中央氣象署最新資訊，花蓮今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台都明顯感受到搖晃，而PTT八卦版也有網友分享，中華電行動網路和電話都疑似發生斷訊障礙，許多網友紛紛回報類似狀況。

多名網友表示，「網路斷斷續續、時好時壞」、「光纖正常、手機網路沒訊號」、「從8點多斷到現在」，也有網友回報網路狀況很正常，不少網友則指出「其他電信業者沒問題」。

也有民眾反映，電話一直打不出去，重開機之後正常，但必須重新接上網路；上午卡在停駛捷運車廂中的民眾則表示，當時網路全斷，只剩電話可跟外界聯繫；還有投資人反映，上午就因為網路問題無法連上看盤系統。

位於花蓮的太魯閣晶英酒店則回報，疑似周遭基地台受到強震影響，時而斷網，收訊狀況不太良好，但電話可以撥通。

針對網傳各地通訊災情，中華電目前仍在統計全台災損，暫時沒有正式回應。

台灣大哥大表示，主要機房運作正常，少數基站因停電受影響，零星基站因地震受損，目前主要影響較大的區域為花蓮，新北也有部分地區受影響，目前正在全面進行搶修中。

針對電力障礙的部份，台灣大表示，將緊急運送相關發電機，並持續觀察該區訊務狀況，若發生訊務擁塞，會隨即加派行動車出動，支援當地通訊。

遠傳強調，全台基站均有備援電源，目前觀測主要機房運作正常，但少部分基地台隨著備用電源逐漸耗盡，暫時無法運作，待台電恢復供電後，可立即恢復運作。

此外，台灣大並表示，第一時間投入逾500名人力進行設備檢查作業，提供行動通訊服務與協助，也搶進花蓮，出動行動基地車和工程人員，支援當地通訊，確保民眾與警消救災人員通訊順暢。

遠傳則說明，強震後立即啟動緊急應變作業，投入上百名工程師進行各地基地台、機房與設備盤查作業，備好行動通訊車可機動性前往災區支援通訊，並進行後台網路流量觀察、障礙狀況排除等作業，確保通訊無礙。（編輯：翟思嘉）1130403