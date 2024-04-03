新北中和倉庫倒塌再救1人 受困者：幸運沒壓到

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市中和區某建築物後棟倉庫，因地震倒塌，1樓至5樓全毀。新北市消防局表示，已救出到受困的楊姓男子，所幸並未受傷。楊男說，地震時根本來不及反應，幸運沒有被壓到。

新北市消防局表示，中和區連城路一處倉庫倒塌，廠房5樓建築物後半部倒塌，1至5樓後半部倒塌，初期先救出3人給予包紮，不需送醫，並發現有一名男子受困。受困者被磚瓦圍住，經特搜大隊支撐破壞脫困，初步檢視無外傷，隨即將他送往雙和醫院評估。

新北市消防局副局長陳崇岳在現場接受中央社記者訪問表示，受困者楊姓男子待救時意識清醒，消消局調動特搜大隊將建築物破壞及固定，經救援後，接近上午11時許救出，並給予現場心電圖等量測後，已進一步送醫評估。

楊男送醫前表示，他沒有受傷，地震時根本來不及反應，幸運沒有被壓到，趕緊躲在安全的角落。謝謝外界關心，也感謝相關單位救援。

新北市消防局表示，楊男救出後，經現場搜索，已無人受困該倉庫。（編輯：林恕暉）1130403

花蓮近海3日發生強震，全台有感。新北市中和區連城路一處倉庫倒塌，消防局出動人員前往搶救。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日