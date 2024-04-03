全台有感地震 百年台糖虎尾糖廠煙囪斷裂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）台糖公司砂糖事業部虎尾糖廠的煙囪興建於西元1906年，今天早上全台發生有感地震，煙囪斷裂一節，水泥砸落在工廠的鐵皮屋頂，所幸非開工期間，無人受傷。

台糖公司雲嘉區處長蘇建元接受中央社記者電訪時表示，虎尾糖廠煙囪興建於西元1906年，陸續有修復，不過隨著製程更改，該煙囪已經多年未用。

蘇建元說，今天早上發生全台有感地震時，煙囪上部水泥斷裂，掉落到鐵皮屋頂，由於目前已非製糖期，無人受傷，財損仍在評估中。

雲林縣文化觀光處表示，該煙囪不具文資身分，但是虎尾糖廠的地標，將與台糖公司聯繫後續修復相關事宜。

雲林縣消防局指出，已陸續接獲台西、麥寮、斗南部分地區停電，虎尾糖廠煙囪上部斷裂、台61線南下239公里號碼牌掉落、草嶺石壁200步道落石坍方等災情通報，並請相關單位前往處理。（編輯：謝雅竹）1130403