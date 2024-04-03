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竹縣義民中學傳鋼筋扭曲 校方澄清：輕鋼架掉落

2024/4/3 12:16（4/3 12:26 更新）
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花蓮外海3日發生芮氏規模7.2地震，新竹縣竹北市私立義民中學教室天花板鋼筋扭曲、電燈歪斜，因餘震不斷，校方宣布預防性停課。（校方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月3日
花蓮外海3日發生芮氏規模7.2地震，新竹縣竹北市私立義民中學教室天花板鋼筋扭曲、電燈歪斜，因餘震不斷，校方宣布預防性停課。（校方提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月3日
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（中央社記者管瑞平新竹縣3日電）新竹縣政府今天上午通報指私立義民中學有教室天花板鋼筋扭曲、電燈歪斜。但校方更正資訊指出，是教室輕鋼架板材掉落，1名學生頭部遭砸傷，無涉及鋼筋問題。

新竹縣政府上午10時許透過簡訊通報指出，根據義民高中校方回報，校內有教室天花板鋼筋扭曲，電燈歪斜，為確保師生安全，宣布今天正常上班、停止上課。

然而，竹縣府於上午11時37分再透過簡訊通報更正，義民高中原通報災損天花板鋼筋扭曲，應為輕鋼架掉落，無涉及鋼筋問題。

校方人員向中央社記者表示，上午地震造成1間教室內的輕鋼架板材掉落，1名學生頭部遭砸傷，經校護陪同由救護車送醫縫合後，已返家休養。

校方人員表示，由於餘震不斷，校方上午決議預防性停課，若有學生暫時無法返家，校方仍會協助安置。（編輯：張銘坤）1130403

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