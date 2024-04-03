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花蓮強震 中央災害應變中心統計全國累計4死57傷

2024/4/3 12:33（4/3 13:16 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，根據中央災害應變中心截至中午12時最新統計，全國災情共933件，已造成4死57傷，其中新北市災情達491件。

根據最新統計資料顯示，這起強震已造成全國4死57傷，其中花蓮就多達4死44傷，另外新北市7人受傷、宜蘭縣2人受傷，其他包括基隆市、台北市、桃園市和台中市都是1人受傷。

災情案件數部分則累計至933件，又以其他災情的624件居冠，其次為民生、基礎設施災情有150件，以及建物毀損97件。

各縣市災情統計部分，則以新北市491件最多，再來為桃園市有159件，以及基隆市的43件，另花蓮縣則為9件。（編輯：張銘坤）1130403

花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，各地災情頻傳，根據中央災害應變中心截至中午12時最新統計，全國災情共933件，已造成4死57傷。圖為消防署特搜人員在花蓮天王星大樓執行搜索作業。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年4月3日
花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，各地災情頻傳，根據中央災害應變中心截至中午12時最新統計，全國災情共933件，已造成4死57傷。圖為消防署特搜人員在花蓮天王星大樓執行搜索作業。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 113年4月3日
#中央災害應變中心
#新北市
#花蓮縣
全台災情
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