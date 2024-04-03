花蓮強震 中央災害應變中心統計全國累計4死57傷

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，根據中央災害應變中心截至中午12時最新統計，全國災情共933件，已造成4死57傷，其中新北市災情達491件。

根據最新統計資料顯示，這起強震已造成全國4死57傷，其中花蓮就多達4死44傷，另外新北市7人受傷、宜蘭縣2人受傷，其他包括基隆市、台北市、桃園市和台中市都是1人受傷。

災情案件數部分則累計至933件，又以其他災情的624件居冠，其次為民生、基礎設施災情有150件，以及建物毀損97件。

各縣市災情統計部分，則以新北市491件最多，再來為桃園市有159件，以及基隆市的43件，另花蓮縣則為9件。（編輯：張銘坤）1130403