百年台糖虎尾糖廠煙囪躲過二戰 不敵強震斷裂

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）台糖公司砂糖事業部虎尾糖廠的煙囪高45公尺，西元1908年啟用，直到2001年停用，過程中曾經多次修繕，今天早上全台發生有感地震，煙囪頂部斷裂，所幸未造成人員受傷。

臉書（Facebook）粉絲專頁「誌糖所-糖業文化路徑」寫到，開工製糖的虎尾糖廠第一工場煙囪歷經二戰轟炸沒倒，今天地震倒了。

花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2的地震，全台有感，造成虎尾糖廠其中1支煙囪頂部斷裂，水泥塊砸中下方的鐵皮屋頂，由於地震發生時正逢上班時間，有員工目擊煙囪斷裂的當下，發出驚呼聲。

台糖公司雲嘉區處長蘇建元表示，廠內有2座煙囪，西元1906年成立製糖事務所時籌畫，西元1908年正式啟用，規格為高45公尺、直徑約5公尺，其中1座至今仍在運轉中。

蘇建元指出，今天遭強震震毀的煙囪在2001年停用，目測斷裂約15公尺長，斷裂的結構掉落在廠房空地，現場已圍起封鎖線並安排搶修。

台糖公司考量工場安全，初步檢視營運中的煙囪外觀檢視無損，僅內部耐火磚牆尚待安全無虞下檢查是否崩塌。同時將委請專業結構技師檢查結構是否受損，需經確認安全無虞後再行營運。

雲林縣文化觀光處表示，該煙囪不具文資身分，但是虎尾糖廠的地標，將與台糖公司聯繫後續修復相關事宜。（編輯：陳清芳）1130403