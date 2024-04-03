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強震影響建案頂樓裝飾掉落砸鄰房 昇陽：負起修繕責任[影]

2024/4/3 13:16（4/3 13:38 更新）
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昇陽建設位在信義區的新建案3日地震時因頂層環樑裝飾掉落，造成附近鄰房的女兒牆及鋁窗毀損。（中央社）
昇陽建設位在信義區的新建案3日地震時因頂層環樑裝飾掉落，造成附近鄰房的女兒牆及鋁窗毀損。（中央社）
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（中央社記者賴言曦台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，昇陽建設位在信義區的新建案，因頂層環樑裝飾掉落，造成附近鄰房的女兒牆及鋁窗毀損，對此昇陽建設表示，工地已主動連繫當事人，並負起後續修繕責任。

根據中央氣象署發布資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

強震發生後，昇陽建設位在信義區的「昇陽建設ONE 360新建大樓」頂層的環樑裝飾掉落，並砸到隔壁大樓。

昇陽建設說明，受到地震影響，昇陽國際工地發生頂層的環樑裝飾掉落，所幸未造成人員的傷亡，附近巷道待全面安檢後再恢復通行。

昇陽建設表示，造成附近鄰房的女兒牆及鋁窗損壞破裂情況，昇陽國際工地已主動連繫當事人並負起後續修繕責任。

昇陽建設指出，昇陽國際工地因地震搖晃，內塔吊的配重塊掉落於基地內，並無人員傷害。工地會持續進行清查及全面巡檢，目前確定整個工地與週邊鄰房安全無虞。（編輯：潘羿菁）1130403

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