強震影響建案頂樓裝飾掉落砸鄰房 昇陽：負起修繕責任[影]
2024/4/3 13:16（4/3 13:38 更新）
（中央社記者賴言曦台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，昇陽建設位在信義區的新建案，因頂層環樑裝飾掉落，造成附近鄰房的女兒牆及鋁窗毀損，對此昇陽建設表示，工地已主動連繫當事人，並負起後續修繕責任。
根據中央氣象署發布資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。
強震發生後，昇陽建設位在信義區的「昇陽建設ONE 360新建大樓」頂層的環樑裝飾掉落，並砸到隔壁大樓。
昇陽建設說明，受到地震影響，昇陽國際工地發生頂層的環樑裝飾掉落，所幸未造成人員的傷亡，附近巷道待全面安檢後再恢復通行。
昇陽建設表示，造成附近鄰房的女兒牆及鋁窗損壞破裂情況，昇陽國際工地已主動連繫當事人並負起後續修繕責任。
昇陽建設指出，昇陽國際工地因地震搖晃，內塔吊的配重塊掉落於基地內，並無人員傷害。工地會持續進行清查及全面巡檢，目前確定整個工地與週邊鄰房安全無虞。（編輯：潘羿菁）1130403
延伸閱讀花蓮地震規模7.2 花蓮市區樓房嚴重傾斜全台災情一覽【不斷更新】花蓮地震 壽險業啟動應變機制各家措施一次看地震致健保卡遺失 健保署：可例外就醫、免費換發花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震新北中和倉庫倒塌再救1人 受困者：幸運沒壓到捷運環狀線停駛調派公車輸運 新北：梁軌移位需長期修復
- 強震影響建案頂樓裝飾掉落砸鄰房 昇陽：負起修繕責任[影]2024/04/03 13:16
- 2024/04/03 12:49
- 2024/04/03 12:35
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
百年台糖虎尾糖廠煙囪躲過二戰 不敵強震斷裂