花蓮強震全國災情1103件 4死711傷77受困

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，餘震不斷。中央災害應變中心統計至下午2時止，全國已造成4死711傷77受困，災情累計達1103件，以新北市、桃園市和花蓮縣分居前3多。

4死案件分別為，花蓮縣大清水隧道地震發生造成坍塌事件，1名貨車駕駛遭落石砸死；另外，花蓮縣得卡倫步道發生落石掉落，3名登山客遭砸死。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），截至中午12時已發生58次餘震，其中規模6以上有2次。

這起強震造成全國災情頻傳，中央災害應變中心指出，統計至下午2時為止，全國已造成4死、711傷、77受困，其中4名死者和受困77人都發生在花蓮縣。

受傷人數最多縣市前3名，依序為新北市174人、台北市143人和花蓮縣132人。

全國災情已累計至1103件，以其他災情的690件居冠，其次為民生、基礎設施災情有189件，以及建物毀損125件。

各縣市災情案件數前3名，分別新北市557件最多，再來為桃園市的191件，和花蓮縣179件。（編輯：蕭博文）1130403